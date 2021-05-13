В Коми более 80 тысяч человек вакцинировались от коронавируса

Массовая вакцинация в Коми продолжается Фото: Архив "КП"

В Коми 80 515 человек привиты от коронавируса. Такую цифру озвучили в региональном Роспотребнадзоре. Жители республики с декабря 2020 года начали получать вакцины Спутник V («Гам-КОВИД-Вак») и «ЭпиВакКорону» от COVID-19.

Всего в республике более 43,6 тысяч человек заразились новой коронавирусной инфекцией за все время пандемии. Из них более 42 тысяч пациентов успешно побороли болезнь, 923 - стали жертвами COVID-19.

Стоит отметить, что в Коми наблюдается тенденция к снижению заражений коронавирусом. В последнее время число новых фактов инфицирования не превышает 30.

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