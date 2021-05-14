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Здоровье14 мая 2021 11:16

В Коми растет число смертей от COVID-19

Более 900 человек стали жертвами коронавируса
Источник:kp.ru
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Более 85% жителей республики смогли побороть вирус

Более 85% жителей республики смогли побороть вирус

Фото: Архив "КП"

В России, согласно федеральным данным на 14 мая, было зарегистрировано 9 462 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число всех выявленных фактов в стране составило уже 4 922 901 случай. За весь период пандемии было проведено более 132,7 миллионов исследований.

В Коми же за этот период выявлено 26 случаев заболевания, за все время - 43 630. Скончались за последние 24 часа два человека. Общее число жертв достигло 925 человек.

Вместе с тем 42 346 жителей республики успешно побороли болезнь, 20 из них было выписано за минувшие сутки с выздоровлением.

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