Дожди и грозы обещают синоптики в Коми

Фото: Татьяна Мотыль

Территорию Коми атаковали проливные дожди и грозы. Все, как обещали синоптики. Но, по их же прогнозам, непогода не должна задержаться. Хотя в выходные ожидаются дождь, грозы и град.

В Сыктывкаре 15 мая после грозы будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+14, днем +25...+27°С., сообщает Коми ЦГМС.

На остальной территории Коми 15 мая будет переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, гроза, в Воркутинском районе небольшой снег. Днем небольшой, в северных районах местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза.

Температура ночью +9...+14, на северо-востоке +3...+8, днем в южных районах +23...+28, в северных районах +8...+13, местами +18...+23, на крайнем северо-востоке ночью -3...+2, днем +3...+8°С.

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