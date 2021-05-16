В Коми 930 человек скончались от COVID-19

В Коми озвучены свежие данные по коронавирусу Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Коми были зарегистрированы десятки новых случаев заражения коронавирусом. Оперативный штаб республики обнародовал актуальные на 16 мая данные по ситуации с Covid-19.

Согласно обновленной информации, в Коми за сутки коронавирус подтвердился у 27 человек, то есть общее число все выявленных фактов болезни на территории региона составило уже 43 684 случая.

Также отмечено, что за сутки 23 человека было выписано по выздоровлению. Это значит, что все они завершили лечение от коронавируса. Всего в Коми выздоровели за весь период 42 370 пациентов. Но за сутки также зафиксировано и два случая смерти от коронавируса, а общее число летальных исходов составило 930 фактов.

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