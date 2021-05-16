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Общество16 мая 2021 12:42

С 17 мая в Коми снимут карантин по АЧС в Сыктывдинском районе

Такое решение принял глава республики
Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Введенный в апреле карантин по африканской чуме свиней в Сыктывдинском районе Сыктывкара снимут в начале следующей недели – 17 мая. Соответствующее решение принял глава Коми Владимир Уйба. Согласно документы, ограничительные меры снимаются с территории деревни Малая Слуда.

Напомним, случай АЧС в Малой Слуде зафиксировали в апреле в личном подворье. До этого первая вспышка африканской чумы свиней была в феврале в сыктывкарском поселке Краснозатонский. Карантин сняли 10 апреля.

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