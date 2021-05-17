В Коми резко выросла смертность от коронавируса за сутки

В Коми растет число заболевших коронавирусом
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В Коми продолжают расти показатели заболеваемости коронавирусом. Только за минувшие сутки диагноз covid-19 был поставлен 26 жителям республики. Общее количество зараженных, по состоянию на 17 мая, составляет 43 710.
Из них более 90% уже побороли болезнь, сообщает региональный Минздрав. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние 24 часа из больниц с выздоровлением было выписано 22 человека. Количество выздоровевших - 42 392.
Число смертельных случаев составляет 934. Этот показатель вырос на четыре новых случая за минувшие сутки.
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