Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье17 мая 2021 11:30

В Коми резко выросла смертность от коронавируса за сутки

Сразу четыре человека скончались от COVID-19
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Коми растет число заболевших коронавирусом

В Коми растет число заболевших коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Коми продолжают расти показатели заболеваемости коронавирусом. Только за минувшие сутки диагноз covid-19 был поставлен 26 жителям республики. Общее количество зараженных, по состоянию на 17 мая, составляет 43 710.

Из них более 90% уже побороли болезнь, сообщает региональный Минздрав. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние 24 часа из больниц с выздоровлением было выписано 22 человека. Количество выздоровевших - 42 392.

Число смертельных случаев составляет 934. Этот показатель вырос на четыре новых случая за минувшие сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная безвкусица: «Комсомолка Коми» испытала на себе побочные эффекты прививки от COVID-19 (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости