В Коми резко выросла смертность от коронавируса за сутки

В Коми растет число заболевших коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми продолжают расти показатели заболеваемости коронавирусом. Только за минувшие сутки диагноз covid-19 был поставлен 26 жителям республики. Общее количество зараженных, по состоянию на 17 мая, составляет 43 710.

Из них более 90% уже побороли болезнь, сообщает региональный Минздрав. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние 24 часа из больниц с выздоровлением было выписано 22 человека. Количество выздоровевших - 42 392.

Число смертельных случаев составляет 934. Этот показатель вырос на четыре новых случая за минувшие сутки.

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