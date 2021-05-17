Циклон принес в Коми дожди и грозы

Фото: Сергей Фомин

В начале недели через территорию Коми будет перемещаться обширный юго-западный циклон. И погода будет не ласковой: дожди, грозы, сильный ветер. По прогнозам, непогода не должна задержаться. Но пока на улице вот так.

В южных районах Коми 17 мая будет переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный, 6-11 м/с, днем местами порывами 15-17 м/с. Температура ночью +10...+15, днем +19...+24, местами +13...+18°С.

В северных районах – облачно с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +5...+10, днем +11...+16°С.

На крайнем северо-востоке ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью -2...+3, днем +5...+10°С.

В Сыктывкаре 17 мая будет переменная облачность. Днем обещают кратковременный дождь, грозу. Ветер юго-западный с переходом на западный, северо-западный, 6-11 м/с, днем порывами до 15 м/с. Температура ночью +12...+14, днем +22...+24°С, сообщает Коми ЦГМС.

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