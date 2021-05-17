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Общество17 мая 2021 7:35

Медвежонок-потеряшка из Ухты ищет попутчиков в Москву

Потерявшего маму малыша уже ждут в подмосковном реабилитационном фонде
Источник:kp.ru
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Фото и видео: информационная программа «День»

Фото и видео: информационная программа «День»

В Весёлый Кут Ухтинского района пришёл медвежонок. Совсем маленький. Весит всего 4 килограмма. Где его мама не известно, но накануне жители слышали стрельбу в лесу. Малыша взяли под опеку журналисты информационной телепрограммы «День» и волонтеры «Доброго города» из Ухты.

Уже есть договоренность, что медвежонка возьмут в благотворительный фонд защиты диких животных «Бим». Он находится в Московской области, село Хотеичи. После реабилитации, когда он будет готов, мишку выпустят в лес.

«Минприроды сейчас помогает с оформлением документов на мишку Но сейчас у фонда нет возможности приехать в Ухту. Давайте найдём варианты отвезти топтыгу?», - пишут на странице телепрограммы "День" в соцсети «ВКонтакте».

Желающим помочь обращаться сюда.

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