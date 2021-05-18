Небо хмурится, но тепло постепенно возвращается в Коми

Фото: Сергей Анфилатов

Обширный юго-западный циклон продолжает гонять по Коми дождь и грозы. Но синоптики обещают, что хорошая погода уже не за горами. Впрочем, и сейчас уже потеплело, и ветер понемногу стихает.

На территории Коми 18 мая будет переменная облачность. Ночью в отдельных южных и центральных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Днем преимущественно без осадков.

Ветер северный, днем на западе с переходом на ветер южной четверти 5-10 м/с, ночью – местами порывами до 14 м/с.

Температура ночью на юге +5...+10, в центральных и северных районах +1...+6, местами до -5, днем +22...+27, на северо-востоке +13...+18, в Воркутинском районе +3...+8°С.

В Сыктывкаре 18 мая ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +6...+8, днем +23...+25°С., сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми придет аномальная жара (подробности)