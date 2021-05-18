В Коми растет число выявленных случаев заражения COVID-19 после майских праздников

Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми Фото: архив "КП"

Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается по всей России. Актуальные данные об этом публикуются каждый день на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Коми за сутки с выздоровлением выписали 21 человека, а за всё время пандемии – 42 413. При этом выявили коронавирус у 28 пациентов. Общее количество зараженных за всё время достигло уже 43 738 человек.

Смертью закончилось 2 случая заболевания за сутки, а за всё время уже 936.

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