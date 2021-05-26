В Коми 962 человека скончались в результате COVID-19

В республике сохраняется стабильная ситуация с коронавирусом
Фото: Архив "КП"
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
Так, в Коми за последние сутки коронавирус выявили у ещё 32 человек. При этом общее количество заболевших достигло 43 980 случаев.
С выздоровлением было выписано всего 42 604 человека. Этот показатель за сутки увеличился на 21 пациента. Смертью закончилось ещё три случая заболевания (за всё время пандемии – 962).
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