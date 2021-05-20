В Коми в мир иной ушла 91-летняя сказочница Соломония Пылаева

Соломония Васильевна начала свой творческий путь, выйдя на пенсию. Фото: из архива "Комсомольской правды - Коми"

20 мая ушла из жизни коми сказочница Соломония Пылаева. Об этом сообщает паблик Центральной городской библиотеки Сыктывкара.

Соломония Пылаева проживала в поселке Трехозерке, в феврале ей исполнился 91 год. Она – автор сказок, пьес, стихов для коми детей. Впервые ее сказки были напечатаны в 1984 году в журнале «Войвыв кодзув» («Северная звезда»), они издавались во многих других журналах и газетах под рубрикой «Сказки бабушки Соломонии». Сказки СолО баб часто публиковались в детской рубрике журнала «Комсомольская правда в Коми – Авиа». В последнем майском номере «Авиа» №43 были опубликованы добрые сказки Соломонии Пылаевой «Ребятам о зверятах».

Соломонию знали и любили взрослые и детвора. Когда бабушка рассказывала сказки, время замирало. Фото: Екатерина САВЕНКО

Бабушку Соломонию Плаеву в Коми знают хорошо. Знаменитая на весь край, да и за его пределами, СолО баб на 92-ом году жизни продолжала сочинять небылички и рассказывать их детворе. Соломония мечтала оставить для потомков рассказы своей матери Евдокии, в которых быль искусно переплетается с вымыслом.

- Сказки у меня поучающие. Каждый ребёнок сам для себя что-то из них выносит. Правда, сейчас дети плохо слушают, непослушные стали. Да и бабушки сами ленятся что-то придумывать для них, - говорила СолО Баб.

Героем сказок мог стать кто угодно: человек, животное, явление природы. Причём иногда вдохновение могло прийти внезапно. Например, пасёт писательница на луг корову и в тот же вечер напишет рассказ про коровушку.

В своём большом интервью в свои 88 лет жизни Соломония Пылаева рассказывала "Комсомолке", что вдохновляет ее на творчество, и почему она так хорошо помнит рассказы своей матери, услышанные еще в далеком детстве.

Всего из-под пера писательницы вышло больше 150 сказок, опубликовано несколько книг.

Редакция "Комсомольской правды - Коми" выражает соболезнования родным и близким Соломонии Пылаевой.

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