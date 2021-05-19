Циклон с юга принес в Коми жару: до плюс 30

Фото: Алекс Логинов

С подходом очередного циклона, в Коми вновь устремится очень тёплый воздух с юга России.

На территории Коми 19 мая ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. И только на крайнем северо-востоке ночью выпадет небольшой снег с дождем, днем – дождь.

Ветер южной четверти 7-12 м/с, на северо-востоке днем возможны порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью +8...+13, днем +25...+30, местами в восточных районах ночью +1...+6, днем +15...+20, на крайнем северо-востоке ночью -1...+4, днем +4...+9°С.

В Сыктывкаре 19 мая будет малооблачно и без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура ночью +9...+11, днем +27...+29°С., сообщает Коми ЦГМС.

В связи с потеплением 19-21 мая в южных районах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность V класса, предупреждает МЧС России.

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