Гигантская свалка много лет процветает в жилом районе Сыктывкара

Горы мусора раскинулись в переулке имени Зои Космодемьянской в Лесозаводском микрорайоне.

В Сыктывкаре уже много лет не могут ликвидировать крупную свалку отходов. Горы мусора раскинулись в районе домов №5, №8 и №10 в переулке имени Зои Космодемьянской в Лесозаводском микрорайоне.

Местные жители попросили ОНФ помочь решить эту экологическую проблему. «Пытаемся решить проблему со свалкой в переулке Зои Космодемьянской. Не получается. Администрация в 2020 и 2021 годах присылала только отписки-обещания, что уберет», - пояснили местные жители.

Свалка расположена на общественной территории у дорожки, ведущей из района многоквартирных деревянных жилых домов к улице Банбана. В этом месте давно сложилась так называемая естественная свалка – место здесь проходное и люди привыкли по пути оставлять мусор.

Фото: ОНФ Коми

Проблема уходит вглубь еще советских времен, власти ее пока так и не смогли решить, хотя пытались. Примерно в 70 метрах от свалки установлен большой мобильный бак приема ТКО регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Региональный оператор Севера». Однако люди не доходят до бака и по привычке выбрасывают мусор там, где всегда выбрасывали. В ходе рейда общественники также зафиксировали, что сам установленный бак ТКО переполнен.

Общественники отметили, что свалку создают сами жители. В то же время люди говорят, что сейчас они ежемесячно платят немаленькую сумму за вывоз коммунальных отходов и вправе рассчитывать на то, чтобы услуга предоставлялась качественная, в том числе с точки зрения удобства приема мусора для населения.

«В конце концов сейчас мы платим деньги за всю эту мусорную реформу, причем платят все члены семей – от мала до велика. Мэрия и оператор ТКО могли бы пойти навстречу и оборудовать здесь место приема мусора, тем более бак, который стоит в другом месте, часто переполнен. Людям было бы удобно, и вопрос со свалкой бы решился», - говорят граждане.

В ходе рейда общественники также зафиксировали, что сам установленный бак ТКО переполнен.

Активисты ОНФ в Коми попросили администрацию Сыктывкара и регионального оператора ТКО пойти навстречу жителям – рассмотреть вопрос о строительстве здесь муниципальной стационарной площадки приема ТКО или же установки бака приема отходов компании «Региональный оператор Севера». Но в первую очередь общественники попросили ликвидировать саму эту крупную свалку и провести разъяснительную работу с гражданами: в том числе до решения вопроса со строительством площадки или установкой бака для сбора ТКО разместить таблички о запрете складирования мусора.

«Такая свалка в городе, в жилом районе и нерешаемость проблемы годами - это неприглядная и недопустимая ситуация. Попросили администрацию и регионального оператора ТКО не откладывать решения вопроса в долгий ящик и взять его на дополнительный контроль. Также берем это на общественный контроль: активисты Народного фронта проведут новый рейд и посмотрят, что изменилось», - прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми Михаил Ковалев.

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