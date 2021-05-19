Нефтяники и жители Колвы наметили пути укрепления социального партнерства

Фото: пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми»

Встречу с жителями села провели глава Усинска Николай Такаев и генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев. Участие в диалоге приняли местные жители, представители экологической общественности и ряда СМИ.

Александр Голованев сообщил о ходе ликвидации последствий утечки нефтесодержащей жидкости, случившейся 11 мая в районе Ошского месторождения. По его словам, оперативная реакция помогла избежать более серьезных последствий для окружающей среды: в акваторию реки Колвы попало не более 9 тонн излившейся из трубопровода нефтесодержащей жидкости, тогда как оставшиеся 90 тонн удалось локализовать на земле.

Сейчас в нескольких точках, в том числе вблизи села Колва, ведется мониторинг состояния речной воды с отбором проб, которые исследуются в независимой аккредитованной лаборатории в Кировской области, результаты предоставляются в Коми региональное подразделение Росприроднадзора. Превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в пробах нет. В ближайшие дни планируется собрать остатки нефтепродуктов с поверхности воды (в основном уже вдоль береговой линии, а не в русле) и приступить к финальной зачистке берегов с использованием специального оборудования, что займет, как предполагается, не более месяца.

В ходе встречи жители обратились к нефтяникам с просьбой о создании в селе детской и спортивной площадок. Они могут быть установлены уже в текущем году, если оперативно будут решены вопросы выбора места и поставки.

Также население просит ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» помочь решить проблемы снабжения питьевой водой. В селе работают водозаборные скважины, их дебит достаточен и стабилен. Однако качество добываемой из недр воды оставляет желать лучшего: как и во многих других местностях Крайнего Севера, в ней – многократное превышение предельно допустимой концентрации железа и марганца. Сейчас наиболее надежным и эффективным решением смотрится создание локальной системы водоподготовки в самой Колве. Тем более, что аналогичные проекты нефтяники уже успешно реализуют в двух усинских сельских населенных пунктах: Усть-Усе и Новикбоже.

На более отдаленную перспективу рассмотрены вопросы модернизации уличного освещения, развития сельской социальной инфраструктуры и другие. Для участия в координации действий муниципальной администрации, предприятия и местных жителей Александр Голованев предложил создать инициативную группу из колвинцев, что было поддержано сельчанами. Аналогичная группа создана из жителей Усть-Усы и Новикбожа, и она активно участвует в решении важных для села задач.

Глава муниципального образования Николай Такаев отметил, что по итогам этой встречи будет составлен и подписан всеми сторонами протокол, который ляжет в основу дальнейшей работы в интересах сельчан.

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