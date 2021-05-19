90-летие воркутинки Фаины Юшковой: более 50 лет в Заполярье, двое детей, шесть внуков и шесть правнуков

Фото: пресс-служба мэрии Воркуты

Поздравления с 90 летним юбилеем от президента России Владимира Путина 18 мая принимала воркутинка Фаина Юшкова. Именное письмо из Кремля и букет цветов в кругу родных юбиляру вручил председатель городского Совета ветеранов Николай Высыпков. К словам поздравлений также присоединились представители Территориального Центра социального обслуживания населения, администрации Воркуты они вручили имениннице поздравительный адрес и традиционный торт.

Фаина Федоровна родилась 18 мая 1931 года в Яранском районе Кировской области. Великая отечественная война застала ее семью родителей и еще 11 братьев и сестер – в родной деревне. Дети помогали родителям, чем могли, в это сложное для всей страны время.

После окончания войны юная Фаина окончила медицинское училище по специальности фельдшер-акушер, работала в Кировской области, пока не вышла замуж и в 1955 году не отправилась с мужем и маленькой дочерью на Крайний Север, в Воркуту. Квартирный вопрос в Воркуте в то время стоял остро – пришлось пожить и в «Красном уголке» ТЭЦ-1, где супруг работал инженером-электриком, и в многочисленных «коммуналках», пока не получили свою благоустроенную квартиру. Работала медицинской сестрой в детской больнице, медстатистом и диетсестрой, пока не вышла на заслуженный отдых.

Общий трудовой стаж Фаины Федоровны на момент выхода на пенсию составил более 50 лет. У именинницы двое детей, шесть внуков и шесть правнуков.

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