Аномальная жара установилась в Коми

Фото: Татьяна Мотыль

На территории Коми 20 мая будет переменная облачность. Ночью в отдельных северо-восточных районах небольшой дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 6-11 м/с, при грозе порывами 15-17 м/с.

В Сыктывкаре 20 мая будет малооблачно и без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с. Температура ночью +11...+13, днем +28...+31°С.

Также порог в 30 градусов будет, по прогнозам синоптиков, преодолен в Ухте, Усть-Цильме, Троицко-Печорске. На остальной территории Коми будет 27 – 29 градусов. Только в Инте ожидается не более +26. В Воркутинском районе ночью +3...+8, днем +14...+19°С, сообщает Коми ЦГМС.

Напомним, в связи с жарой 19-21 мая в южных районах установилась чрезвычайно высокая пожароопасность V класса, предупреждает МЧС России.

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