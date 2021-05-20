Жителям Коми, «забывшим» про поликлиники, предложат диспансеризацию

Для прохождения диспансеризации вы имеете право на оплачиваемое работодателем освобождение от работы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Поликлиники в городах и районах Коми пригласят на диспансеризацию граждан, которые свыше двух лет не обращались ни за одним из видов медпомощи.

«Медучреждениям необходимо промониторить списки прикреплённых граждан. И тем из них, кто по каким-либо причинам ни разу за последние два года не обращался за медпомощью, предложить пройти диспансеризацию. Это важно, особенно для пожилых наших граждан, чтобы профилактировать серьезные хронические заболевания и в случае выявления каких-либо проблем - обеспечить лечение», - заявил и.о. министра здравоохранения РК Игорь Дягилев.

Пресс-служба Минздрава Коми напомнила правила прохождения диспансеризации.

Диспансеризация проводится бесплатно и предполагает профилактический медосмотр и дополнительные методы обследований.

Граждане от 18 до 39 лет включительно проходят ее раз в три года, от 40 лет и старше - ежегодно. Обращаться нужно в медорганизацию, в которой получаете первичную медико-санитарную помощь.

Диспансеризация осуществляется в два этапа. Цель первого этапа (скрининга) - выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, риска пагубного употребления алкоголя, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, определение группы здоровья, а также медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза на втором этапе диспансеризации.

Первый этап включает, в частности, профосмотр, проведение мероприятий, направленных на выявление онкозаболеваний, проведение краткого индивидуального профилактического консультирования и прием (осмотр) врачом-терапевтом. Конкретные мероприятия, проводимые в рамках профилактического осмотра, зависят от возраста гражданина.

Второй этап проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза. Участвующие в осмотре врачи, а также перечень обследований зависят от возраста гражданина и (или) наличия соответствующих показаний.

Если в ходе диспансеризации будут установлены медицинские показания к проведению дополнительных исследований, осмотров и мероприятий, они будут назначены и проведены пациенту с учетом порядка оказания медицинской помощи по профилю выявленного или предполагаемого заболевания.

Для прохождения диспансеризации работники в возрасте до 40 лет имеют право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года, работники в возрасте 40 лет и старше - на один рабочий день раз в год, а работающие пенсионеры или лица предпенсионного возраста - на два рабочих дня раз в год. При этом за ними сохраняется место работы (должность) и средний заработок.

Работники обязаны представлять работодателю медицинские справки, подтверждающие прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом (ст. 185.1 ТК РФ).

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