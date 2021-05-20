Отпускной сезон-2021: где отдыхают жители Коми в этом году

Например, самым интернет-активным днем в аэропорту Сыктывкара стало 1 мая.

Привычные зарубежные направления для отдыха россиян в этом году оказались недоступны. Туристы, как и годом ранее, обратили внимание на маршруты внутри страны. Длительные майские праздники подтвердили эту тенденцию. С помощью инструментов Big Data эксперты МегаФона выяснили, какие направления пользуются популярностью у жителей Коми в начале отпускного сезона.

В этом году на первой строчке туристических предпочтений соседняя Архангельская область. Далее идут Москва и северная столица Санкт-Петербург, их посетили 20% отдыхающих.

Среди любимых направлений жителей нашего края также Вологда, Казань и Краснодарский край. Меньше всего абонентов отправилось в регионы Дальнего Востока и Сибири. На общение и обмен впечатлениями от отдыха в майские каникулы жители республики использовали 39 терабайт трафика и более 750 тысяч минут.

Например, самым интернет-активным днем в аэропорту Сыктывкара стало 1 мая, а в воздушных гаванях Воркуты, Ухты и Усинска – последний день каникул. В это время пользователи больше, чем обычно, выходили в глобальную сеть.

Столицу Коми выбрали в качестве отпускного направления жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска. Более половины туристов, посетивших наш край в майские праздники, приехали из этих регионов.

Путешественники из Пермского края отдыхали в Москве и Казани, тюменцы выбрали кавказские республики Дагестан и Чечню, а челябинцы - Башкирию. При этом, московские абоненты предпочли регионы центральной России - Тулу, Владимир, Тверь, Рязань и Калугу – их посетили 32% туристов.

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