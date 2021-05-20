В Коми четыре человека за сутки скончались от коронавируса

В Коми выросло число зараженных COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах.

За последние сутки количество зараженных коронавирусом в Коми увеличилось на 30 человек. Для сравнения, днем ранее этот показатель был равен 35. Общее количество достигло 43 803.

С выздоровлением за сутки было выписано 30 человек, за всё время пандемии – 42 466. Скончались четыре человека с коронавирусом за сутки (за всё время – 943).

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