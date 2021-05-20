Владимир Уйба продлил режим повышенной готовности из-за коронавируса в Коми

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В Коми продолжают действовать некоторые ограничения, введенные из-за распространения COVID-19 на территории республики. Так, глава региона Владимир Уйба в очередной раз внес правки в указ о повышенной готовности.

Руководитель Коми продлил особый режим до 30 июня 2021 года. В республике сохраняется частичное ограничение на проведение культурно-массовых, зрелищных, спортивных мероприятий, а также запрещается проводить дискотеки в ночных клубах и кафе.

Однако, напомним, что с 12 мая этого года в Коми перестал действовать запрет на проведение спортивных мероприятий.

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