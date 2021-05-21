Быстрее в 6 раз: МегаФон ускорил интернет для сельских жителей Коми

Связисты увеличили скорость мобильного интернета для 16 тысяч сельских жителей Коми

Связисты увеличили скорость мобильного интернета для 16 тысяч сельских жителей Республики Коми. Теперь даже на расстоянии 500 километров от столицы республики абоненты оператора могут пользоваться цифровыми сервисами с тем же качеством связи, что и в Сыктывкаре.

Инженеры МегаФона модернизировали телеком-объекты и запустили сеть четвертого поколения в одиннадцати населенных пунктах региона, где проживает от 200 до 5000 человек.

Новой точкой на карте покрытия, где впервые появилась связь и скоростной интернет от оператора, стал поселок Зимстан. Жители пгт Усогорск, сел Айкино, Палевицы, Нившера, поселка Чикшино, а также в деревни Важкурья теперь могут быстро загружать сайты, общаться по видеосвязи и смотреть онлайн фильмы и программы без задержек. Скорость мобильного интернета после проведенных технических работ выросла в среднем в 6 раз составляет 20-25 Мбит/с. Также технические работы по усилению сигнала были проведены в поселках Помоздино, Казлук, Кэмдин и Озъяг.

«Мы продолжаем планомерно расширять 4G-покрытие, увеличивать проникновение сигнала и скорость передачи данных в отдаленных населенных пунктах Республики Коми. Интересно, что 20% от общего объема трафика в сети четвертого поколения скачивают именно жители сельской местности. Благодаря высоким скоростям мобильного интернета нашим абонентам потребуется всего 3 секунды на загрузку приложения Госуслуги на свой смартфон или 5-6 минут для скачивания фильма», - отмечает директор МегаФона в Коми Александр Канев.

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