Определены победители грантового конкурса ЛУКОЙЛа

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Подведены итоги XVII конкурса социальных и культурных проектов компании "ЛУКОЙЛ" в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Свои инициативы, как и в прошлом году, предоставили более 400 претендентов. В числе победителей – 91 проект, сумма грантовых средств, направленных на их реализацию, составит более 18 миллионов рублей.

В этом году помимо традиционных номинаций - "Духовность и культура", "Спорт", "Экология" - организаторы учредили номинацию "Инновации", объявленную в честь 30-летия ЛУКОЙЛа. Жюри отметило в ней 15 проектов.

Гранты нефтяников, например, помогут обустроить экотропу в Усть-Цилемской школе им. М.А. Бабикова, возродить интересные факты о селе Мутный Материк через обустройство этнокультурного памятного места «Нятла», продолжить работы по комплексному благоустройству сквера Ф. Прядунова в Ухте, приобрести спортивное оборудование и инвентарь для проведения мероприятий по выполнению нормативов ГТО на Яреге.

Полный список проектов, отмеченных в номинациях конкурса, опубликован на официальном сайте ЛУКОЙЛ-Коми в разделе "Ответственность".

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в Республике Коми и Ненецком автономном округе, организаторами которого являются ЛУКОЙЛ-Коми и некоммерческая организация "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ", проводится с 2005 года. За это время грантами на общую сумму более 120 миллионов рублей были отмечены более 500 проектов.

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