Аномальная жара в Коми добралась до Воркуты

Фото: Галина Созонова

Синоптики прогнозировали, что в Коми температура и количество осадков в мае превысят климатическую норму. И погода добросовестно выполняет эти повышенные обязательства.

Даже в Воркуте днем 21 мая ожидается +25С – и это самая прохладная территория Коми.

В Сыктывкаре 21 мая днем ожидается +27...+29°С, на остальной территории Коми днем будет+26...+31.

Синоптики Коми ЦГМС обещают кратковременные дожди, грозы и порывистый южный ветер по всей республике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми придет аномальная жара (подробности)

Жителям Коми синоптики пообещали жаркое лето (подробности)