Открытие Дней Коми в столице России в покажут в прямом эфире

Фото: vk.com/assyakya

23 мая в 19.00 в разделе LIVE портала "Культура. РФ" начнется трансляция открытия Дней Республики Коми в Москве и концерта "Север – песня, Север – танец" Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми им. В. Морозова "Асъя кыа" (Утренняя заря).

Прямая трансляция будет проходить из Концертного зала им. П.И. Чайковского, сообщает медиа-центр Минкультуры Коми.

Программа "Север – песня, Север – танец" составлена из ярких номеров и композиций золотого фонда коллектива и фрагментов премьерных постановок последних лет. В нее вошли вокально-хореографические сюиты, представляющие коми национальные праздники.

Среди них – "Весенняя Сысола", основанная на празднике Гажа валяй Сысольского района, "Самобытная Ижма", созданная по традициям уникального ижемского праздника Луд, вошедшего в число лучших национальных праздников России. А также фрагменты театрализованного мультимедийного шоу "Легенды Коми края" – "Золотой рог" и "Еремеевский охотник", и инструментальные композиции – популярная "Коми хороводная и плясовая" и знаменитый "Танец оленеводов".

Для зрителей со всего мира прозвучат жемчужины музыкального наследия Республики Коми – народные мелодии и авторские сочинения коми композиторов – Якова Перепелицы, Вацлава Мастеницы, Александра Горчакова и Прометея Чисталева.

Прямой эфир можно будет увидеть по ссылке.

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