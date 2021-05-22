Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье22 мая 2021 11:00

За сутки в Коми зарегистрировано еще 3 летальных случая от covid-19

Выздоровело от коронавируса 42 515 пациентов
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Общее количество зараженных стремительно приближается к отметки в 44 тысячи человек.

Общее количество зараженных стремительно приближается к отметки в 44 тысячи человек.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Коми число смертей от коронавируса, по состоянию на 22 мая, составляет 949.

За сутки в Коми зарегистрировано еще 3 летальных случая от covid-19. Цифры опубликованы на стопкоронавирус.рф.

Число заболевших же за сутки увеличилось на 31. Общее количество зараженных стремительно приближается к отметки в 44 тысячи человек и на сегодняшний день составляет 43 864 случая инфицирования.

Выздоровело 42 515 пациентов, говорится на сайте. Это число увеличилось на 25 человек за минувшие сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Уйба продлил режим повышенной готовности из-за коронавируса в Коми (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости