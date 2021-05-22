Общее количество зараженных стремительно приближается к отметки в 44 тысячи человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Коми число смертей от коронавируса, по состоянию на 22 мая, составляет 949.

За сутки в Коми зарегистрировано еще 3 летальных случая от covid-19. Цифры опубликованы на стопкоронавирус.рф.

Число заболевших же за сутки увеличилось на 31. Общее количество зараженных стремительно приближается к отметки в 44 тысячи человек и на сегодняшний день составляет 43 864 случая инфицирования.

Выздоровело 42 515 пациентов, говорится на сайте. Это число увеличилось на 25 человек за минувшие сутки.

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