В Коми жертвами коронавируса стали еще четыре пациента

В Коми увеличилось число зараженных COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Коми продолжают фиксироваться случаи заражения COVID-19. Так, за последние сутки в республике выявили 29 пациентов с коронавирусом.

Общее количество зараженных за всё время пандемии превысило 43 893 человека. С выздоровлением за сутки выписали 26 пациентов (за всё время – 42 541). А вот смертью закончилось ещё четыре случая заболевания. За всё время пандемии коронавирус унёс уже 953 жизни.

В России за сутки был выявлен 8 951 новый зараженный, выздоровели – 7 297, скончались – 357.

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