Непогода накроет в понедельник Коми: дождь со снегом и грозы

Фото: Сергей Фомин

На территории Коми 24 мая ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, на крайнем севере – со снегом; днем в южных районах кратковременный дождь, местами гроза, в северных районах местами небольшой дождь.

Ветер в северных районах ночью северо-западный, 8-13 м/с, местами порывами 15-20 м/с, днем северо-восточный, 8-13 м/с; на крайнем северо-востоке ночью и днем северо-западный 15-20 м/с; в южных районах ветер восточной четверти 8-13 м/с, при грозе порывами 15-20 м/с.

Температура в южных районах ночью +7...+12, днем +16...+21, в центральных и северных районах ночью +2...+7, днем +11...+16, на крайнем севере ночью -2...+3, днем +3...+8°С.

В Сыктывкаре 24 мая будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, при грозе 9-14 м/с. Температура ночью +9...+11, днем +17...+19°С, сообщает Коми ЦГМС.

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