Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 мая 2021 11:22

В Коми за последние три дня от коронавируса умерло 10 человек

Количество новых выявленных случаев не превышает и 30 человек
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Коми сохраняется стабильная эпидобстановка

В Коми сохраняется стабильная эпидобстановка

Фото: Архив "КП"

В Коми 10 жителей республики погибли от COVID-19 за минувшие три дня. Заразились коронавирусом еще 84 человек.

За последние сутки в Коми выявили 28 пациентов с коронавирусом. Общее количество зараженных за всё время пандемии составило 43 948 человек.

С выздоровлением за сутки выписали 20 пациентов (за всё время – 42 583). Смертью закончилось ещё четыре случая заболевания. За всё время пандемии коронавирус унёс уже 959 жизней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Коми могут получить сертификат о вакцинации против коронавируса и распечатать его бесплатно (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости