В Коми за последние три дня от коронавируса умерло 10 человек

В Коми сохраняется стабильная эпидобстановка Фото: Архив "КП"

В Коми 10 жителей республики погибли от COVID-19 за минувшие три дня. Заразились коронавирусом еще 84 человек.

За последние сутки в Коми выявили 28 пациентов с коронавирусом. Общее количество зараженных за всё время пандемии составило 43 948 человек.

С выздоровлением за сутки выписали 20 пациентов (за всё время – 42 583). Смертью закончилось ещё четыре случая заболевания. За всё время пандемии коронавирус унёс уже 959 жизней.

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