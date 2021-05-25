«Я готовился к экзамену целую неделю»: сегодня школьники Коми сдали ГИА по русскому языку

Все учащиеся делились на две категории: одни сидели бледные и очень сильно нервничали, другие веселились. Фото: Нина ЮШКОВА

Сегодня, 25 мая, в Коми выпускники 11 классов сдавали первую государственную итоговую аттестацию по русскому языку. В Сыктывкаре организовали 2 пункта, где прошли экзамены: Гимназия №1 в Эжве и Коми национальная гимназия. «Комсомолка» наблюдала за эмоциями школьников в последней.

Всего по Коми 10% школьников, 487 человек, решили, что не будут сдавать ЕГЭ и далее продолжат обучение средней специальности. Сегодня сдавали экзамен по русскому учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся в учреждениях УФСИН.

Коми национальная гимназия в Сыктывкаре. Фото: Нина ЮШКОВА

В регионе работали 47 пунктов проведения экзаменов.

«Комсомолка» побывала в Коми национальной гимназии. Фото: Нина ЮШКОВА

У входа приветливо всех встречала медработник – мерила температуру, обрабатывала антисептиком руки.

Пропускной режим. Фото: Нина ЮШКОВА

Пройдя пропускной пост, организаторы «вне аудитории» предлагали маски и перчатки, приветствовали. Также у входа дежурил сотрудник полиции.

В этом году, как и в прошлом, из-за новой коронавирусной инфекции большое внимание уделено безопасности детей. Фото: Нина ЮШКОВА

В этом году, как и в прошлом, из-за новой коронавирусной инфекции большое внимание уделено безопасности детей: производится рассадка детей на расстоянии 1,5 метра друг от друга, все организаторы до зубов вооружены средствами индивидуальной защиты.

Тихо, идёт экзамен! Фото: Нина ЮШКОВА

В каждом пункте сдачи экзамена медицинский сотрудник находится с утра и до последнего выпускника, также полиция следит за обеспечением безопасности.

Дети заблаговременно подтянулись на экзамен, разместились. Фото: Нина ЮШКОВА

Дети заблаговременно подтянулись на экзамен, разместились. Все учащиеся делились на две категории: одни сидели бледные и очень сильно нервничали, на контакт с журналистами идти не хотели и даже просили их не фотографировать, другие веселились.

Мы всё сдадим! Фото: Нина ЮШКОВА

Кто-то из детей, проведя бессонную ночь над учебниками, возможно, отсыпался перед началом испытания.

Кто-то из детей, проведя бессонную ночь над учебниками, возможно, отсыпался перед началом испытания. Фото: Нина ЮШКОВА

Попались и школьники в добром расположении духа, были раду вниманию журналистов и были готовы к предстоящей проверке.

Всё сдадим! Фото: Нина ЮШКОВА

– Я благодарен всем преподавателям, которые готовили нас к экзаменам. Я сам очень старательно готовился – целую неделю! – рассказал один ученик.

– Я быстро всё напишу, – поддержал товарища второй парень. Девочки хихикали.

Все ребята запаслись шоколадками, водичкой и гелиевыми ручками – больше ничего заносить в кабинеты было нельзя – сумки, верхнюю одежду и телефоны: всё оставалось в гардеробной.

Все ребята запаслись шоколадками, водичкой и гелиевыми ручками. Фото: Нина ЮШКОВА

Поддержать школьников пришла министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Якимова.

Поддержать школьников пришла министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Якимова. Фото: Нина ЮШКОВА

– Для тех, кто не планирует поступать в вузы, действует пятибалльная шкала оценивания, нужно написать экзамен по русскому и математике не ниже тройки. Все дети, которые сдают экзамены сегодня, прошли допуск, хорошо написали итоговые сочинения. Уверена, что у этих ребят высокие шансы хорошо сдать экзамен, – напутствовала руководитель ведомства.

Также министр подтвердила журналистам, что многие сотрудники, работающие на экзаменационных площадках, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

В этом году, как и в прошлом, из-за новой коронавирусной инфекции большое внимание уделено безопасности детей Фото: Нина ЮШКОВА

Результаты сегодняшнего экзамены станут известны не позднее 11 июня.

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