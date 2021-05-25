«Я готовился к экзамену целую неделю»: сегодня школьники Коми сдали ГИА по русскому языку

Все учащиеся делились на две категории: одни сидели бледные и очень сильно нервничали, другие веселились.
Фото: Нина ЮШКОВА
Сегодня, 25 мая, в Коми выпускники 11 классов сдавали первую государственную итоговую аттестацию по русскому языку. В Сыктывкаре организовали 2 пункта, где прошли экзамены: Гимназия №1 в Эжве и Коми национальная гимназия. «Комсомолка» наблюдала за эмоциями школьников в последней.
Всего по Коми 10% школьников, 487 человек, решили, что не будут сдавать ЕГЭ и далее продолжат обучение средней специальности. Сегодня сдавали экзамен по русскому учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся в учреждениях УФСИН.
Коми национальная гимназия в Сыктывкаре.
Фото: Нина ЮШКОВА
В регионе работали 47 пунктов проведения экзаменов.
«Комсомолка» побывала в Коми национальной гимназии.
Фото: Нина ЮШКОВА
У входа приветливо всех встречала медработник – мерила температуру, обрабатывала антисептиком руки.
Пропускной режим.
Фото: Нина ЮШКОВА
Пройдя пропускной пост, организаторы «вне аудитории» предлагали маски и перчатки, приветствовали. Также у входа дежурил сотрудник полиции.
В этом году, как и в прошлом, из-за новой коронавирусной инфекции большое внимание уделено безопасности детей.
Фото: Нина ЮШКОВА
В этом году, как и в прошлом, из-за новой коронавирусной инфекции большое внимание уделено безопасности детей: производится рассадка детей на расстоянии 1,5 метра друг от друга, все организаторы до зубов вооружены средствами индивидуальной защиты.
Тихо, идёт экзамен!
Фото: Нина ЮШКОВА
В каждом пункте сдачи экзамена медицинский сотрудник находится с утра и до последнего выпускника, также полиция следит за обеспечением безопасности.
Дети заблаговременно подтянулись на экзамен, разместились.
Фото: Нина ЮШКОВА
Дети заблаговременно подтянулись на экзамен, разместились. Все учащиеся делились на две категории: одни сидели бледные и очень сильно нервничали, на контакт с журналистами идти не хотели и даже просили их не фотографировать, другие веселились.
Мы всё сдадим!
Фото: Нина ЮШКОВА
Кто-то из детей, проведя бессонную ночь над учебниками, возможно, отсыпался перед началом испытания.
Кто-то из детей, проведя бессонную ночь над учебниками, возможно, отсыпался перед началом испытания.
Фото: Нина ЮШКОВА
Попались и школьники в добром расположении духа, были раду вниманию журналистов и были готовы к предстоящей проверке.
Всё сдадим!
Фото: Нина ЮШКОВА
– Я благодарен всем преподавателям, которые готовили нас к экзаменам. Я сам очень старательно готовился – целую неделю! – рассказал один ученик.
– Я быстро всё напишу, – поддержал товарища второй парень. Девочки хихикали.
Все ребята запаслись шоколадками, водичкой и гелиевыми ручками – больше ничего заносить в кабинеты было нельзя – сумки, верхнюю одежду и телефоны: всё оставалось в гардеробной.
Все ребята запаслись шоколадками, водичкой и гелиевыми ручками.
Фото: Нина ЮШКОВА
Поддержать школьников пришла министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Якимова.
Поддержать школьников пришла министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Якимова.
Фото: Нина ЮШКОВА
– Для тех, кто не планирует поступать в вузы, действует пятибалльная шкала оценивания, нужно написать экзамен по русскому и математике не ниже тройки. Все дети, которые сдают экзамены сегодня, прошли допуск, хорошо написали итоговые сочинения. Уверена, что у этих ребят высокие шансы хорошо сдать экзамен, – напутствовала руководитель ведомства.
Также министр подтвердила журналистам, что многие сотрудники, работающие на экзаменационных площадках, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.
В этом году, как и в прошлом, из-за новой коронавирусной инфекции большое внимание уделено безопасности детей
Фото: Нина ЮШКОВА
Результаты сегодняшнего экзамены станут известны не позднее 11 июня.
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