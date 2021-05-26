Фото: Татьяна Мотыль

Атлантический циклон не желает покидать территорию Коми. Дожди и холод поселились в республике.

На территории Коми 26 мая будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, на севере – со снегом. Ветер северный, северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Температура в северных районах ночью -2...+3, днем +4...+9, в южных районах ночью +2...+7, днем +7...+12°С.

В Сыктывкаре 26 мая будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный, 6-11м/с. Температура ночью +3...+5, днем +9...+11°С, сообщает Коми ЦГМС.

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