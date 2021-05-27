«У меня корги украли!»: в Сыктывкаре полиция нашла похитительницу собаки

Фото: пресс-служба МВД по Коми

«У меня беда! Корги похитили! Помогите», – умоляла женщина в дежурной части УМВД России по городу Сыктывкару. Она объяснила, что оставила любимца около дома на привязи. И собака исчезла.

Полицейские с пониманием отнеслись к ситуации. Ведь потеря питомца – это настоящая трагедия. К поискам похитителя подключили видеосистему «Безопасный город». Выяснилось, что собаку забрала неизвестная женщина. С помощью удалось установить номер автомобиля незнакомки, а затем ее личность и место проживания.

Похитительница объяснила свой поступок, якобы совершенный из гуманных соображений. Женщина посчитала, что оставлять животное без присмотра надолго в жаркую погоду на солнцепеке жестоко.

Владелицу корги пригласили в отдел и вручили ей собаку.

По данному факту в настоящее время проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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