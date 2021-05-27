В Коми число зараженных коронавирусом перевалило за 44 тысячи человек

В Коми увеличилось число зараженных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми продолжают расти показатели заболеваемости коронавирусом. Так, за минувшие сутки диагноз covid-19 был поставлен 33 жителям республики. Общее количество зараженных, по состоянию на 27 мая, составляет 44 013.

Из них более 87% уже побороли болезнь, сообщает региональный Минздрав. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние 24 часа из больниц с выздоровлением было выписано 28 человек. Количество выздоровевших за все время - 42 632

Число смертельных случаев составляет 966. Этот показатель вырос за сутки на 4 летальных исхода.

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