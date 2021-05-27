Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 мая 2021 11:35

В Коми число зараженных коронавирусом перевалило за 44 тысячи человек

За сутки диагноз был поставлен еще 33 пациентам
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Коми увеличилось число зараженных коронавирусом

В Коми увеличилось число зараженных коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Коми продолжают расти показатели заболеваемости коронавирусом. Так, за минувшие сутки диагноз covid-19 был поставлен 33 жителям республики. Общее количество зараженных, по состоянию на 27 мая, составляет 44 013.

Из них более 87% уже побороли болезнь, сообщает региональный Минздрав. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние 24 часа из больниц с выздоровлением было выписано 28 человек. Количество выздоровевших за все время - 42 632

Число смертельных случаев составляет 966. Этот показатель вырос за сутки на 4 летальных исхода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная безвкусица: «Комсомолка Коми» испытала на себе побочные эффекты прививки от COVID-19 (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости