«Победим эту заразу!»: как глава райцентра в Коми пережил вакцинацию

Глава сельского поселения Ижма Игорь Истомин одним из первых сделал прививку от коронавируса.

В Ижемском районе за последнюю неделю нулевой прирост по заболевшим COVID-19. Также нет больных ни в стационаре, ни на амбулаторном лечении. Такие показатели еще раз доказывают эффективность вакцинации, на которую ижемцы охотно отзываются, рассказала главный врач Ижемской ЦРБ Юлия Федотова.

Прививочная кампания в Ижемском районе началась 16 февраля. За первые три дня вакцину от короновируса сделали полторы сотни ижемцев. Среди первопроходцев был и глава сельского поселения Ижма Игорь Истомин. По его словам, решение о вакцинации принял сразу и заранее записался в очередь. Первую прививку ему сделали 17 февраля, спустя три недели – вторую.

«На обоих этапах вакцинации не отметил никаких отклонений от обычного самочувствия, хотя врачи предупреждали о возможных незначительных недомоганиях в виде температуры и слабости, – рассказывает Игорь Истомин. – Это было мое осознанное решение. По работе приходится контактировать со многими людьми, поэтому решил обезопасить и себя, и окружающих. Многие знакомые скептически отнеслись к вакцинации. Но я на своем опыте доказал, что это вполне обычная процедура. Рекомендую всем сделать прививку от короновирусной инфекции. Конечно, каждый решает за себя. Только стоит понимать, что без полномасштабной вакцинации нам не победить эту заразу».

Для коллективного иммунитета привиться должны как минимум 60% взрослого населения. На конец мая в Ижемском районе привито почти четыре тысячи местных жителей, это чуть более половины от необходимого плана.

Желающие вакцинироваться (привиться) от новой коронавирусной инфекции, могут записаться в очередь у медицинских работников по месту проживания, а также по телефону Call-центра 88212400961 или через интернет-портал Госуслуг с 8.00 до 18.00 часов.

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