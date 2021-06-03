Правительство Коми и Аналитический центр при Правительстве России подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба главы Коми.

Правительство Коми и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали сегодня, 3 июня, глава республики Владимир Уйба и руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Константин Калинин. Церемония подписания состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Стороны договорились о взаимодействии в информационно-аналитической и экспертно-аналитической сферах, направленном на обеспечение комплексного социально-экономического развития Республики Коми.

Фото: пресс-служба главы Коми.

«Учитывая задачи, поставленные регионам Президентом России Владимиром Путиным в соответствии с национальными целями развития страны, очень важно обеспечить синхронизацию федеральных и региональных подходов к разработке и управлению инструментами решения этих задач, – отметил Владимир Уйба. – Уверен, что экспертное сопровождение Аналитическим центром разработки документов стратегического и программно-целевого планирования Республики Коми поможет грамотно оценить перспективы развития региона, определить возможные точки роста и оптимизировать малоэффективные процессы».

Фото: пресс-служба главы Коми.

«В наступившем году Аналитический центр не только продолжает обеспечивать Правительство оперативной информацией по вопросам социально-экономического развития страны. На нас также возложена задача организационно-технического сопровождения деятельности Координационного центра Правительства Российской Федерации, где в постоянном режиме ведется мониторинг социально-экономической и общественно-политической ситуации, в том числе возникающих рисков и вызовов. Экспертиза Аналитического центра усилит работу региональных специалистов по подготовке принятия управленческих решений», – прокомментировал Константин Калинин.

Напомним, 24 мая, в Москве Правительством Коми и Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации было подписано соглашение в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

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