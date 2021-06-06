Сыктывкарцам представят деревянное зодчество Коми

Фото: Центр народного творчества и повышения квалификации

10 июня в 16:00 в Центре народного творчества и повышения квалификации (Советская, 28) откроется фотовыставка «Ок и керка» / «Вот этот дом» о деревянном зодчестве Коми (+6).

Выставка стала итогом одноименной онлайн-рубрики, которую Центр запустил в своей группе в «ВКонтакте» в прошлом году в канун Дня России. На протяжении всего лета читатели группы делились историями и фотографиями родовых домов и старинных придомовых построек. Параллельно велась рубрика «Семейная реликвия / Важ эмбур» о мире старинных вещей, которые бережно хранятся в семьях.

В проектах приняли участие 22 подписчика из Республики Коми, Вологодской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Было опубликовано 43 уникальных поста о традициях русского, коми и немецкого народов, о старинных предметах и традиционных строениях из Сыктывкара, Ижемского, Княжпогостского, Койгородского, Сысольского, Корткеросского, Удорского, Усть-Вымского и Усть-Куломского районов Республики Коми.

Материалы рубрик набрали порядка 165000 просмотров.

Гостей презентации приветствуют ансамбль народной песни «Северная околица», автор книги «Памятники деревянного зодчества Коми края» Евгений Худин. Своими впечатлениями поделятся участники проекта.

Выставка будет экспонироваться до 24 июня.

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