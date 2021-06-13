В Коми зафиксирован самый высокий показатель заражений коронавирусом за последний месяц

В Коми увеличилось число зараженных коронавирусом Фото: архив "КП"

В Коми зафиксированы новые случаи инфицирования COVID-19. Согласно обновленным данным, в республике еще 50 жителей республики заразились вирусом за минувшие сутки. Общее число фактов болезни, по состоянию на 13 июня, составляет 44 635.

Отмечается, что из этого числа 43 351 человек сумели успешно побороть болезнь. Показатель выздоровления вырос за прошедшие 24 часа на 37 случаев.

Показатель смертности остается неизменным с 3 июня – 968 жертв коронавируса.

Ранее Ухта и Усинск отказались от масштабных празднований Дня России, а также власти этих городов ввели новые ограничения, чтобы остановить распространение COVID-19. В столице России и вовсе продлили выходные дни. Москвичи с 12 по 20 июня останутся дома во избежание массового заражения инфекцией.

Специалисты начали говорить, что в Россию пришла третья волна коронавируса. Опрошенные изданием «Известия» вирусологи связывают это с возвращением россиян с отпусков и с пренебрежительным отношением к мерам безопасности, а также в нежелании вакцинироваться.

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