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Здоровье14 июня 2021 17:00

Сыктывкар возглавил рейтинг самых зараженных городов республики

Не отстает от него и Ухта
Источник:kp.ru
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Всего под медицинским наблюдением находятся 1 248 человек

Всего под медицинским наблюдением находятся 1 248 человек

Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре за минувшие сутки было зарегистрировано 17 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на втором месте по количеству новых выявленных фактов инфицирования расположилась Ухта. Всего же за минувшие сутки диагноз «новая коронавирусная инфекция» был поставлен 55 пациентам. Это самый высокий показатель за минувший месяц.

Добавим также, что всю прошедшую неделю показатель распространения вируса лишь рос. Власти Коми уже выразили свою обеспокоенность ситуацией и попросили жителей республики соблюдать меры безопасности, а также не пренебрегать вакциной.

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