В Сыктывкаре найдено тело пропавшего в апреле 39-летнего Игоря Макарова

Фото: из личного архива Игоря Макарова

В Сыктывкаре завершены поиски пропавшего 39-летнего Игоря Макарова. Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт Коми» в социальных сетях. Трагическую новость опубликовали накануне.

- Найден. Погиб, - говорится в сообщении.

Напомним, мужчина пропал еще в конце апреля этого года. Игорь Макаров ушел глубокой ночью из дома с 26 на 27 апреля и не вернулся. Полтора месяца поисков не давали результатов, пока тело мужчины не было найдено. Подробностей его гибели добровольцы не разглашают.

Родственники и близкие друзья до сих пор не могут поверить в происходящее. Тетя погибшего Елена признается, что до последнего надеялись на чудо, но оно не произошло.

Все, кто знал Игоря, в один голос говорят, каким светлым человеком он был.

- Соболезнования родным. Добрейшей души человек был. До конца надеялись, что найдётся живым, - скорбит знакомая Игоря Макарова.

Похоронят мужчину в родном городе на днях.

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