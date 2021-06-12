Жара пришла в Коми вместе с грозами и порывистым ветром

Фото: Галина Созонова

Кратковременный дождь и грозы обещают синоптики в ближайшие три дня на территории Коми. 12 июня они достанутся жителям Сыктывкара, Объячево и Усинска. В остальных районах будет переменная облачность, дождь обойдет их стороной.

Ночью и утром возможен туман, предупреждают синоптики.

Ожидается довольно сильный ветер, местами возможны порывы до 14 м/с.

Но при этом воздух прогреется до +24 даже в Воркуте. Максимальная температура (+32) ожидается днем в Усинске и Печоре. В Сыктывкаре - до 28 градусов тепла. Ночные температуры держатся на уровне 10-13 по всей территории республики, сообщает Коми ЦГМС.

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