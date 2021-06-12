В Коми больше недели нет ни одного смертельного случая от коронавируса

Фото: архив КП

Ситуация с заболеваемостью коронавируса в Коми продолжает обостряться, судя по последним данным на 12 июня федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За сутки в Коми выявлены 46 новых случаев ковида. Всего с начала пандемии и по состоянию на 12 июня в Коми зафиксировано 44 585 фактов инфицирования.

Всего излечились 43 494 пациента, в том числе 97 – за последние сутки.

Новых смертей от коронавируса в Коми не зафиксировано. Напомним, больше недели в республике не фиксируют ни одного летального исхода в результате коронавируса. Общее число жертв остается неизменным - 968 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Коми назвали условие, при котором будет введен новый локдаун (подробности)