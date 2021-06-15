В Коми число больных COVID-19 выросло на 58 человек

В Коми выросло число инфицированных Фото: архив "КП"

В Коми за минувшие сутки выросло число активных носителей COVID-19. Согласно обновленным цифрам, в республике за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 58 человек, за все время пандемии - 44 748.

Вместе с тем растет и число выздоровевших. Из республиканских больниц минувшим днем было выписано 29 пациентов. Данный показатель, по состоянию на 15 июня, составляет 43 591 человек.

Жертвами инфекции стали 968 жителей Коми. Уточняется, что новых смертей не зафикисровано.

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