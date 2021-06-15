Грозы и порывистый ветер будут беспокоить жителей Коми только по ночам

Фото: Ян Адамсон

В ближайшие дни в большинстве районов Коми по ночам ожидаются кратковременный дождь, грозы и порывистый. Но днем непогода отступает.

В дневное время 15 июня небольшой дождь достанется жителям Воркуты, Усинска, Вуктыла. В остальных районах синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

В Воркуте днем 15 июня температура воздуха прогреется до +17. В Сыктывкаре, Объячево и Ухте ожидается до +23…+26. На остальной территории Коми будет от 20 до 23 градусов тепла.

Ночные температуры держатся на уровне 13-15 градусов тепла по всей территории республики, сообщает Коми ЦГМС.

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