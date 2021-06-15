Как жителям Коми вернуть деньги за путевки в детские лагеря

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Правительство России выделило ещё 4,5 млрд рублей на частичную компенсацию стоимости путёвок в летние лагеря для детей. На сайте кабмина напоминают, кто и при каких условиях ее может получить.

Сроки действия программы

Компенсацию смогут получить те, у кого путевка действует в период с 10 мая по 20 сентября. Обратите внимание, это распространяется на сам отдых. Время покупки путевки не регламентировано, то есть она может быть приобретена существенно раньше указанного срока.

Сколько можно вернуть за путевку в летние лагеря в 2021 году

Компенсации подлежит 50 процентов стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Как получить компенсацию за путевку в летний лагерь

Заявление можно подать на Госуслугах. Приложите договор и подтверждение оплаты. И деньги в течение пяти рабочих дней перечислят на карту «Мир».

Если у вас все еще нет такой карты, но вы рассчитываете на какие-то бонусы и выплаты от государства, то лучше ее завести. Ведь все программы субсидирования привязаны именно к ней.

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