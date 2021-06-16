Два жителя Коми спасли тонущих подростков

Фото: МЧС по Коми

Два жителя Коми, вытащивших из реки двух подростков летом прошлого года, 15 июня получили медали МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Беда произошла 7 июля 2020 года. На реке Вычегда у села Корткерос едва не утонули мужчина и три мальчика. Они кричали, звали на помощь.

В это время, на счастье, рядом проплывал на лодке Артем Кынев и шел по берегу Иван Нечаев. Они оба отреагировали моментально и бросились в воду на помощь утопающим.

Артем Кынев первым схватил одного из подростков, подтащил его по воде ближе к берегу и передал мальчика Ивану Нечаеву. Тот доплыл с ним до берега и оказал первую помощь. Тем временем Артем из последних сил снова направился к тонувшим, схватил второго подростка и вытащил его в лодку рыбака, проплывающего мимо в этот момент.

Все закончилось для двух мальчиков благополучно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Коми Владимир Уйба: «Я все-таки заболел коронавирусом» (видео)