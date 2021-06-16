Мать, ударившая свою дочь на улице в Сыктывкаре, объяснила причину своего поступка

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Стали известны подробности резонансного случая, произошедшего в Сыктывкаре. Молодая мать попала на видео, в котором запечатлено, как она бьет свою двухлетнюю дочь по голове, а затем швыряет ее на землю. Она лично объяснила, почему так поступила.

В пресс-службе УМВД России по Сыктывкару нашей редакции пояснили, что 23-летняя сыктывкарка, мать двоих детей, в тот день вспылила на дочь, потому что девочка не хотела идти домой.

- Вспылила на ребенка потому, что дочь отказывалась заходить домой, желая продолжить прогулку, - рассказала молодая мама стражам порядка.

Известно также, что девушка воспитывает двух детей – сына 6 лет и двухлетнюю дочь – вместе с сожителем. Опрошенные полицейскими соседи заявили, что в пьяном состоянии девушку не видели в день инцидента.

- Ребенок осмотрен медицинскими работниками, гематом и видимых травм не обнаружено. Несмотря на это, сотрудник полиции по факту нанесения побоев девочке назначил судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение, - заявили «КП-Коми» в пресс-службе ведомства.

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