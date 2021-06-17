В Коми вынесен приговор по поджогу ухтинского «Пассажа»

В Ухте до сих пор каждый год в день трагедии, 11 июня, горожане собираются у часовни на месте сожженного вместе с посетителями «Пассажа».

Ухтинский городской суд заочно вынес приговор вымогателям, связанным с поджогом ТЦ «Пассаж» в Ухте. Фахрудин и Асрет Махмудовы, Валентин Гаджиев до сих пор находятся в международном розыске.

Весной 2005 года два ухтинца, Коростелев и Пулялин, поссорились с племянником Махмудовых. За обиду семья и присоединившийся к ним Валентин Гаджиев потребовали от них 500 тысяч.

Отдать деньги молодые люди не могли. Их несколько раз жестоко били и угрожали смертью. А потом потребовали отработать, совершив поджог ТЦ «Пассаж» в Ухте.

В страшной огненной ловушке 11 июля 2005 года заживо сгорели 25 человек. В 2009 году Коростелева и Пулялина приговорили к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

Гаджиева и братьев Махмудовых подозревали в причастности к поджогу, но 15 октября 2013 года присяжные оправдала их. После отмены оправдания обвиняемые скрылись.

В июне 2021 года суд решил: Фахрудину Махмудову – четыре с половиной года лишения свободы, Асрету Махмудову – 4 года 8 месяцев, Валентину Гаджиеву – 6 лет и 7 месяцев.

Махмудовым зачтено время под стражей, наказание считается отбытым, сообщает прокуратура Коми.

В Ухте до сих пор каждый год в день трагедии, 11 июня, горожане собираются у часовни на месте сожженного вместе с посетителями «Пассажа».

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