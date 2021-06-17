В Коми в середине июня выпал обильный снег

Фото и видео предоставлено группой «Хэлоу, Воркута!»

Сегодня, 17 июня, Воркуту накрыл снег. Жители города делятся многочисленными фотографиями в социальных сетях. Примечательно, что это случилось в канун отключения отопления в домах.

Однако местные восприняли это с юмором и с долей фатализма.

- Это нормально, арктическая зона ведь, - пишет Виктор.

- Всех с 17 днем лета! Завтра отключают тепло, - комментирует свой ролик автор видео.

К слову, по прогнозам синоптиков в 9 утра в Воркуте была нулевая температура. Метеорологи обещают, что в течение дня снежные осадки перерастут в ливень.

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