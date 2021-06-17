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Здоровье17 июня 2021 11:50

В Коми вновь побит рекорд по количеству зараженных коронавирусом

В республике складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка
Источник:kp.ru
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В Коми озвучены свежие данные по коронавирусу

В Коми озвучены свежие данные по коронавирусу

Фото: Архив "КП"

В Коми, как и в целом по России, растет число зараженных COVID-19. В республике уже неделю фиксируют стремительный рост инфицированных, выявленных за сутки. Традиционно больше всего зараженных регистрируют в Ухте и Сыктывкаре. Именно в этих городах разворачивают дополнительные места для ковид-пациентов.

Так, число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 65 человек, за все время пандемии было выявлено 44 876 фактов заболевания. Из них 41 выздоровели. Жертв вируса за последние сутки, слава богу, нет.

Ранее стало известно, что власти намерены внести изменения в указ о повышенной готовности: они намерены ужесточить меры безопасности, введенные из коронавируса.

Добавим также, что накануне стало известно, что глава республики Владимир Уйба госпитализирован с диагнозом «COVID-19». Руководитель региона записал видеообращение и сообщил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.

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