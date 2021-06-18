В Коми выявлено 70 новых фактов заражения коронавирусом за сутки

Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми Фото: архив "КП"

В России усугубляется с каждым днем ситуация с коронавирусом. Регион за регионом вводят ограничительные меры или ужесточают уже существующие. Так, в Коми усилили контроль за соблюдением масочного режима после резко скачка числа зараженных COVID-19.

Только за минувшие сутки диагноз был поставлен еще 70 пациентам. Показатели растут с каждым днем и уже, по состоянию на 18 июня, в республике коронавирусом заболело 44 946 человек.

Из них - 43 708 выздоровели, 971 - умерли. Последний показатель до сегодняшнего дня не менялся с начала июня, однако стало известно, что минувшие сутки не пережили три человека.

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